Stop in Lega Pro: da Rauti a Butic, ecco chi ha già finito la stagione

La Lega Pro si avvia verso lo stop definitivo: promosse il Monza di Rauti, Vicenza, Reggina e Carpi. Si attende l’ufficialità dal Consiglio Federale

Bisognerà ancora attendere l’ufficialità da parte del Consiglio Federale ma la stagione dei granata in prestito in Lega Pro potrebbe essere definitivamente chiusa. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, l’Assemblea di LegaPro, d’accordo con i Club di Serie C, avrebbe chiesto proprio alla Figc lo stop definitivo della stagione 2019/2020. Con l’arrivo dell’ufficialità, saranno automaticamente promosse le prime in classifica dei tre gironi: Monza, Vicenza e Reggina più il Carpi che dovrebbe figurare (la decisione spetterà ovviamente alla FIgc) come quarta promossa in Serie B grazie alla media ponderata tra partite giocate e punti fatti. Sospese, invece, le retrocessioni in Serie D e i ripescaggi. Un discorso nel quale, tuttavia, il condizionale resta d’obbligo vista anche la situazione che riguarda i campionati maggiori: in caso di stop a Serie A e Serie B, infatti, lo scenario potrebbe ulteriormente cambiare. Ma, stando alla situazione attuale, come chiuderebbero la stagione i granata in prestito nei club di Serie C?

Rauti, solo 140 minuti al Monza

A festeggiare, se la situazione dovesse trovare conferma nelle decisioni del Consiglio Federale, sarà sicuramente Rauti. Il giovane granata passato al Monza in gennaio non ha avuto il modo né il tempo per mettersi particolarmente in mostra con la sua nuova maglia, giocando solo 140 minuti in 5 presenze nelle quali è andato a segno in una sola occasione. Tuttavia, potrebbe festeggiare comunque la promozione in Serie B.

Restando nel Girone A di Lega Pro, se la stagione 2019/20 venisse congelata allo stato attuale, l’Albinoleffe di Savini chiuderebbe al 7° posto dietro al Siena di Oukhadda (5°) e all’Alessandria di Gilli (6°). Carissoni e Procopio, invece, con il Lecco si fermerebbero al 15° posto.

Lega Pro, i granata nei Gironi B e C

Nel Girone B, invece, promosso il Vicenza che guida la classifica mentre il primo granata, Cucchietti, lo troviamo al 4° posto con la maglia del Sudtirol. Butic e Giraudo chiuderebbero la stagione al 13° posto con il Cesena seguiti da vicinissimo (2 punti di differenza) dal Gubbio di Zanellati. La Fermana di Gemello, invece, chiude decima.

Infine il Girone C, dove l’Avellino di Rossetti terminerebbe la stagione in corso anch’esso al 10° posto, a 29 punti (40 contro 69) dalla vetta occupata dalla Reggina.