Boyé subito in gol con l'Elche, esordio shock per Ola Aina - Toro.it

Talenti Granata in Tour / Il Fulham perde 3-0 in Coppa di Lega contro il Brentford, brutto esordio per Aina. Boyé decisivo in Liga, Kone titolare

Tra Coppe e turni infrasettimanale si è visto un po’ di granata, in giro per l’Italia e l’Europa. A impressionare è stato soprattutto Lucas Boyé, attaccante argentino classe 1996 che dopo il prestito al Reading giocherà questa stagione – con la stessa formula contrattuale – nella maglia biancoverde dell’Elche. La prima da titolare, contro l’Eibar, lo ha visto protagonista soprattutto per il gol che ha regalato i tre punti ai suoi. Un gran gol. Controllo col ginocchio, ruleta di 180° e destro in diagonale. Non segnava dal 14 gennaio, l’ex River, che ora sogna una stagione per rilanciarsi.

Aina, Kone e Sportelli: come sono andati

Ola Aina non ha potuto festeggiare come il coetaneo. Anzi. Il suo esordio assoluto con la maglia del Fulham (squadra nella quale si è trasferito in prestito con diritto di riscatto) è stato un incubo. I cottagers, in Coppa di Lega, si sono sciolti nella tana del Brentford, squadra di Championship, uscendo sconfitti per 3 a 0.

Ola ha delle responsabilità sui primi due gol. Dapprima resta colpevolmente staccato dal finlandese Forss, libero di concludere. Poi si perde Benrama sugli sviluppi di una palla inattiva: l’algerino ringrazia e insacca. Sessantanove minuti in caduta libera. E domenica gli toccherà la trasferta sul campo del Wolverhampton.

Aveva brillato, invece, Ben Kone, che mercoledì ha contribuito alla vittoria del Cosenza sull’Alessandria in Coppa Italia giocando 120 – ottimi – minuti e mettendo a segno uno dei rigori della serie. Un altro classe 2000, Sportelli, ha esordito nell’Arezzo entrando nella ripresa della sfida contro la Cremonese. I toscani perdono sonoramente per 4 a 0 e il centrale scende in campo giusto in tempo per vedere Fiordaliso (ex granata) siglare il raddoppio dei suoi.