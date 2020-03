Lega Serie A, oggi l’assemblea: sul tavolo la questione allenamenti e i danni economici

Oggi si svolgerà un’altra assemblea di Lega straordiaria per discutere le sorti del campionato, la questione allenamenti ed i fattori economici

L’emergenza coronavirus e tutte le conseguenze che ne derivano, costringono la Serie A ad un’altra assemblea straordiaria che si terrà oggi. Sono diversi gli argomenti di discussione che verranno affrontati per via telematica. Tra i principali, il ritorno agli allenamenti, che aveva creato non poche polemiche con lo stop forzato. Le perdite potrebbero essere eccessive, sia dal punto di vista economico, che per quanto riguarda i giocatori stessi. Resta un’incognita anche la sorte del campionato, con la maggioranza dei club che è propensa a portarlo a termine, ma c’è chi lo considera finito. L’annullamento è tra le opzioni su cui discutere.

Serie A, da discutere anche le ripercussioni economiche del coronavirus

L’altra questione importante che preme riguarda i danni economici che il coronavirus sta portando ai club italiani e al calcio, messo ormai alle strette. E’ necessario quantificarli al più presto per valutare un piano d’emergenza efficace, che permetta di trovar eun accordo con FIGC e Governo ed evitare il collasso totale del sistema. Non basta infatti ridurre lo stipendio dei calciatori, ma vanno attuate contromisure importanti. La ripresa del campionato, di cui ha parlato Infantino, è prevista per maggio, con partite ogni 3 giorni in modo da concludere entro fine giugno e far ripartire la stagione successiva secondo i ritmi normali. Intanto le finali di Champions ed Europa League sono state spostate al 24 e al 27 giugno, ma molto dipenderà dalle situazioni negli altri Paesi, che seguono tempistiche diverse.