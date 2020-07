Il Lecce batte la Lazio: ora la B è a 4 punti - Toro.it

Il Lecce va sotto al 5′, poi rimonta la Lazio e porta a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza: ora al terzultimo posto c’è il Genoa

Impresa del Lecce che al Via del Mare vince 2-1 in rimonta contro la Lazio. I biancocelesti erano passati in vantaggio al 5′ con Caicedo ma i salentini hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Babacar e di Lucioni (sull’1-1 Mancosu ha anche anche sbagliato un calcio di rigore). Grazie a questa vittoria la squadra di Liverani esce dalla zona retrocessione portandosi a quota 28 punti e supera in classifica il Genoa: i giallorossi sono ora a soli tre punti dal Torino (di fatto 2, considerando il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti) che vede la zona serie B avvicinarsi. Il terzultimo posto, occupato per l’appunto dal Genoa, è ora distante appena quattro punti.

Andrea Belotti e Fabio Lucioni in Torino-Lecce 1-2