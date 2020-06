Serie A, il prossimo campionato può partire il 12 settembre: l'ipotesi - Toro.it

Decisiva sarà l’Uefa, che deve ufficializzare il calendario di Champions ed Europa League: la Serie A 20/21 può partire già il 12 settembre

La Serie A 2020/2021 potrebbe cominciare il prossimo 12 settembre. La programmazione della prossima stagione è delicata: il campionato attualmente in corso – ricomincerà il 20 giugno con Torino-Parma – si concluderà solo ai primi di agosto, poi si lascerà spazio alle coppe europee che assegneranno i rispettivi titoli oltre il 20 agosto. L’obiettivo dei vertici del pallone è non posticipare troppo il calcio d’inizio del nuovo campionato, per questo nel Consiglio di Lega del 15 giugno è finita sul tavolo la proposta del 12 settembre.

Si deciderà dopo il calendario dell’Uefa

E’ solo un’ipotesi, al momento. Che potrà essere valutata fino in fondo solo quando il comitato esecutivo dell’Uefa pubblicherà il calendario definitivo di Champions ed Europa League (dovrebbe farlo dopo la riunione del 17 giugno).

Certo è che, con l’inizio fissato entro la prima metà di settembre, in Serie A si giocherebbe a mercato più che aperto: la sessione, infatti, chiuderà non prima del 5 ottobre, a tre settimane dal possibile calcio d’inizio.