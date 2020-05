Serie A, petizione degli Ultras contro la ripresa: tra i firmatari anche quelli del Toro

La protesta contro la ripresa del campionato continua. Gli ultras di diversi club di Serie A, tra i quali anche il Torino, hanno creato una petizione

Continuano le opinioni discordanti legate alla ripresa del campionato. Non solo i club di Serie A, ma anche diversi gruppi ultras, tra i quali anche quelli del Torino, si sono dichiarati contrari al ritorno in campo dei propri beniamini. L’ultima causa sposata dal popolo granata riguarda infatti una petizione che chiede la sospensione del calcio. Tutto è partito dai tifosi di Atalanta, Bologna, Brescia, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria, Spal, Udinese, arrivando anche a Torino e Inter. L’appello lanciato ha però già superato i confini nazionali italiani, diramandosi in Europa e coinvolgendo così ben 350 tifoserie organizzate, che si sono unite alla protesta.

Il popolo granata ribadisce la propria contrarietà alla ripresa

La piazza granata aveva già espresso la propria opinione a riguardo, esponendo degli striscioni al Filadelfia con scritto “Migliaia di morti in ogni città, ma voi pensate alla ripresa della Serie A? Il vero virus da debellare siete voi che volete tornare a giocare”. Ha ribadito perciò la propria contrarietà riguardante l’idea di far tornare in campo il Toro con la firma della petizione. Anche le tifoserie della Dea e della Roma si erano già schierate a tal proposito, manifestando le proprie idee con striscioni. La petizione è quindi un ulteriore passo epr far sentire la propria voce.