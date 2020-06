Passa la proposta di Cairo: niente retrocessioni in caso di stop della Serie A

L’Assemblea ha votato il documento di Urbano Cairo in accordo con Sampdoria, Udinese e Lecce: blocco delle retrocessioni se la Serie A dovesse fermarsi dopo il 20 giugno

Blocco delle retrocessioni se il campionato di Serie A dovesse fermarsi. Questa la grande novità emersa dall’Assemblea di Lega di ieri: la proposta è quella portata avanti da Urbano Cairo, appoggiata da Sampdoria, Udinese e Lecce e votata dalla maggioranza degli altri club. Non solo, quindi, la non assegnazione dello scudetto se il campionato non dovesse concludersi (e se la prima in classifica non dovesse essere aritmeticamente al primo posto), una volta iniziato. Le società della massima serie hanno sposato l’idea del presidente del Toro di bloccare le retrocessioni qualora il verdetto sul campo non fosse già stato emesso. E quindi chi al momento dell’eventuale stop del campionato dovesse trovarsi in una delle ultime tre posizioni ma non aritmeticamente retrocessa, non andrebbe in B. Una posizione chiara portata avanti da quelle società che hanno sempre spinto per la non ripartenza del campionato e che chiedono ora tutele anche per chi lotta nelle zone più basse della classifica.

Lega-Figc, è scontro: lunedì il Consiglio Federale

Si legge così nella nota ufficiale della Lega: “Per quanto riguarda i principi previsti dal Comunicato 196/A della Figc, e in vista delle relative delibere che dovranno essere assunte in seno al Consiglio Federale del prossimo 8 giugno, l’Assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega Serie A di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A TIM”.

Proposta (ma anche risposta all’algoritmo per la classifica spiegato da Gravina) che la Federazione difficilmente accetterà: da questo punto di vista sarà risolutivo il Consiglio Federale in programma lunedì, sede in cui il documento approvato dall’Assemblea della Lega di Serie A verrà discusso per poter avere o meno l’approvazione definitiva. Un rischio, dal punto di vista di Gravina, considerato che col blocco delle retrocessioni il rischio sarebbe quello di ritrovarsi con una massima serie a più di 20 squadre.