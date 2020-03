Finire il campionato o playoff e playout? Il giorno della verità: decide la Uefa - Toro.it

La Uefa oggi è chiamata a decidere se fa slittare oppure no l’Europeo: in base a questo si deciderà su come far terminare la serie A

I presidenti delle venti squadre di serie A sono stati chiari: il campionato va concluso giocando tutte le partite che ancora mancano, l’ipotesi dei playoff e dei playout per decidere le varie posizioni della classifica non è gradito. E’ questo ciò che è emerso nel corso della riunione di Lega tenutosi ieri. Ma per poter recuperare tutte le partite saranno necessari due fattori: il primo, ovviamente, è che l’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia termini, il secondo è che la Uefa faccia slittare l’Europeo in programma dal 12 giugno al 12 luglio.

Europeo, Champions, Europa League e campionato: si decide tutto oggi

Se per il primo punto sarà fondamentale il comportamento di tutti noi, che siamo chiamati a restare a casa e a rispettare le norme igienico-sanitarie, per il secondo invece sarà la Uefa quest’oggi a decidere. Le leghe di Italia, Spagna e Germania sono unite nella volontà di terminare il campionato e i loro rappresentanti lo faranno presente ad Aleksander Ceferin, che si confronterà anche con i presidente delle varie federazioni europee e con l’Eca per decidere come eventualmente ricalendarizzare l’Europeo (che potrebbe essere giocato anche in inverno), la Champions League e l’Europa League.

La Uefa disponibile ad aiutare le squadre di club

La volontà di tutte le leghe europee è quella di terminare i campionati entro il 30 giugno, giorno in cui scadranno i contratti dei vari prestiti oltre a quelli di alcuni giocatori (come Lorenzo De Silvestri, Antonio Rosati e Samir Ujkani per quanto riguardo il Torino). La Uefa sembrerebbe favorevole a venire incontro ai vari club, anche per evitare cause con le televisioni e gli sponsor che potrebbero portare anche al fallimento di molte società. Nelle prossime ore si deciderà.