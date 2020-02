"Toro e basta": giocatori non graditi alla cena dei club - Toro.it

Il caso / Gli organizzatori della cena dei Toro Club hanno scelto di non invitare né calciatori né tesserati del Torino FC: “Partecipazione non gradita”

Non è gradita, la partecipazione di giocatori o altri tesserati del Torino FC alla cena sociale organizzata dai Toro Club. All’evento, in programma il 19 febbraio al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, non presenzierà dunque nessun membro della squadra granata. Così si legge nel comunicato: “I club organizzatori della cena “TORO E BASTA” prevista per il giorno 19 febbraio 2020 presso il Parco culturale Le Serre, hanno deciso di non avvalersi della partecipazione di nessun tesserato Torino FC, in quanto visto gli ultimi eventi dentro e fuori dal campo, ritengono non più gradita la loro partecipazione. I Club confermano la data della cena, come dimostrazione di attaccamento ai valori e alla storia di una squadra leggendaria che è il Toro”.

La scelta dei Toro Club: cena senza i giocatori

Firmato, i nove club che hanno preso la decisione: TC Alpignano, TC Borgata Paradiso Granata Collegno, TC Bruino “Orgoglio e Passione Granata”, TC Candiolo Granata, TC Gassino Granata “Enrico Annoni”, TC La Gru, TC Taxi Granata & Friends, TC Vietnam, TC Villarbasse “Paolo Pulici”.

“Toro e basta”, nome evocativo per una cena che conferma – se ancora ce ne fosse bisogno – il clima di scollamento tra società e tifosi che serpeggia ormai da diversi mesi.