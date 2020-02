Orgoglio Granata in onda su 13 TV subito dopo Lecce-Torino - Toro.it

Alle 20.45 nuova puntata di Orgoglio Granata: tra gli ospiti di Alessandro Costa anche Natalino Fossati e Giuseppe Pallavicini

Appuntamento importante per i veri tifosi del Toro, ma anche per quelli non veri: 2 ore di diretta per commentare a caldo la partita del Toro a Lecce. Stasera 2 febbraio, dunque dalla ore 20.45 alle 22.45, sintonizzatevi su 13 Tv (canale 13 del Digitale) per seguire “Orgoglio Granata” in una puntata che si preannuncia molto vivace. Tra gli ospiti in studio: la Leggenda granata Natalino FOSSATI, il campione d’Italia Toro 1976 Giuseppe PALLAVICINI, il cantautore internazionale ed autore degli storici inni del Toro VALERIO LIBONI.Senza tralasciare le Toro’s Angels: Clelia Scalzotto, Federica Biei, Martina Anna Vannini, oltre a Giovanni Goria, Fabio Zanco, e molti altri.

Orgoglio Granata: i contatti

Durante la trasmissione sono previsti collegamenti telefonici con la leggenda granata Paolo Pulici, ospite del Toro Club Alassio, con Roberto Codebò dallo stadio di Lecce, e con altri protagonisti del mondo granata.

Lo spazio amarcord sarà dedicato a Walter Schachner che ieri ha compiuto 63 anni. Ampio spazio durante “Orgoglio Granata” sarà dedicato ovviamente all’analisi del deludente mercato del Toro con interviste all’ ex Direttore Sportivo Fabio Lupo, e alcuni giornalisti nazionali presenti al calciomercato. I tifosi granata potranno interagire in trasmissione in diretta, mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88-98, oppure telefonando allo 011-248.96.97. La puntata sarà visibile anche domani su Grp Tv (canale 114 del digitale) dalle ore 20.45.