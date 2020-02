Torna Orgoglio Granata: appuntamento questa sera 13 TV - Toro.it

Nella puntata di questa sera di Orgoglio Granata si parlerà della partita di ieri del Torino contro la Sampdoria: appuntamento alle 20.45

“Debutto sfortunato, ma tanta fiducia in Longo: è questa la parola d’ordine della puntata di stasera, 9 febbraio, di “Orgoglio Granata” in onda dalla ore 20.45 alle ore 22.45, su 13 Tv (canale 13 del Digitale) per commentare la prima partita del nuovo allenatore granata, che in pochi giorni ha restituito comunque orgoglio, fiducia e Filadelfia al popolo granata. Tra gli ospiti in studio: il vice-direttore di Toro.it ANDREA PIVA, la Leggenda granata NATALINO FOSSATI, il giornalista RENATO TUBERE, grande esperto di calcio italiano e internazionale.

Orgoglio Granata: i contatti

Senza tralasciare le Toro’s Angels: Camilla Priuli, Clelia Scalzotto, Federica Biei, Martina Anna Vannini, Federica Vecchiarin, oltre a Giovanni Goria, Fabio Zanco, e una folta delegazione del Toro club Toma’ capitanato da Lorenzo Pistamiglio. Saranno proposte interviste ai tifosi del Toro raccolte subito dopo Toro-Samp e al Filadelfia, interviste Amarcord con Longo ed Asta che raccontano il loro rapporto col Filadelfia e tante altre sorprese. I tifosi granata potranno interagire in trasmissione in diretta, mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88-98, oppure telefonando allo 011-248.96.97.