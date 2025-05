In diretta, come sempre dalle 15 alle 18, Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti presenteranno questa sera la puntata di Domenica Toro

Puntata speciale quella di oggi, 18 maggio, di “Domenica Toro”, il rotocalco curato e condotto da Alessandro Costa, in onda in diretta dalle ore 15 alle 18 su GRP televisione. Si parlerà ovviamente della sfida di Lecce, dove i granata cercheranno di vincere per agevolare la retrocessione dei salentini, “vendicando” così le due retrocessioni del Toro nel 1989 e nel 2000, determinate proprio da scontri diretti persi a Lecce.

E gli uomini di Vanoli cercheranno anche di “vendicarsi” di Giampaolo, allenatore-gentiluomo, che però sulla panchina granata combino’ autentici disastri sportivi. Ovviamente in primo piano anche il mercato granata con la tabelle dei partenti e dei nuovi possibili acquisti. E sarà stilato il “pagellone” della stagione 2024-25. Inoltre ampia analisi dei motivi per cui il Torino ripetutamente trascuri la Coppa Italia, mentre il Bologna con il medesimo fatturato ha vinto il trofeo nazionale.

Lo spazio Amarcord sarà dedicato al Toro scudettato 76 con interventi di Pulici, Graziani, Claudio e Patrizio Sala, Castellini e molti altri. Interverranno: mister Antonio Pigino, storico allenatore e giocatore granata, vari personaggi ed ex calciatori del Toro, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il Sandokan dell’Adriatico Mario Patrignani, lo storico granata Fabio Milano, l’opinionista granata Laura Massobrio, il marketing broker Daniele Casella, Lorenzo Pistamiglio e Francesco Pia, rispettivamente presidente e socio del Toro club Tomà.

Domenica Toro andrà in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.