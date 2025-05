Sabato 17 maggio al Salone del Libro verrà presentato “Lo scudetto rubato”, il volume che ripercorre la storia del campionato ’71/’72

Un omaggio sentito a un uomo che ha segnato la storia del Torino. Sabato 17 maggio alle ore 14.15, presso la Sala Olimpica del Salone del Libro di Torino (Padiglione 1), verrà presentato: Lo scudetto “rubato”. . Un momento di memoria e passione granata, per ricordare anche una figura carismatica e sincera del mondo granata come Aldo Agroppi, che ha lasciato un segno indelebile sia in campo che fuori.

Gli ospiti

Il libro porta la firma di Francesco Bramardo e Gino Strippoli. La presentazione vedrà la partecipazione di numerosi ex calciatori del Torino nella stagione 1971-72, quella appunto del famoso gol non concesso di Agroppi contro la Sampdoria che cambiò le sorti del campionato.

A rendere ancora più speciale l’incontro saranno gli interventi di veri e propri simboli granata: Paolo Pulici, Claudio Sala, Luciano Castellini, Rosario Rampanti, Natalino Fossati, Angelo Cereser, Mario Barbaresi e i famigliari di Aldo Agroppi. A moderare l’incontro sarà il giornalista di Tuttosport Andrea Pavan.