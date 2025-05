Sabato 24 maggio alle 16 sarà inaugurato a San Mauro un nuovo elemento per omaggiare il ricordo degli Invincibili

In memoria della squadra del Grande Torino il Toro club San Mauro Granata e la Collina di Giusachan sabato 24 maggio alle ore 16 inaugureranno insieme una panchina gigante per ricordare la squadra degli invincibili. Il nuovo elemento di arredo urbano sarà situato presso l’agenzia agricola La Collina di Giusachan in via Ridolfi 70 a San Mauro Torinese.