“Granata, rosso e verde” verrà presentato lunedì 22 maggio al Salone del Libro insieme a Marco Bonetto di Tuttosport ed Eraldo Pecci

Si intitola “Granata rosso e verde” ed è il nuovo libro di Paolo Quaregna, regista torinese diventato popolare grazie al film “Una donna allo specchio”, del 1984. Il testo racchiude le storie del Grande Torino, del Machester United e della Chapecoense, club che nella loro storia hanno vissuto sulla pelle la tragedia di un incidente aereo. Ma soprattutto dei loro tifosi, vittime anch’essi di un destino beffardo e privati all’improvviso della propria squadra del cuore. Tuttavia, quel che può sembrare un testo dallo sfondo triste e malinconico, è in realtà una celebrazione di come tre squadre, seppur scomparse, riescano a rinascere e a vivere nella leggenda. “Ora voglio girare un film sui mondi intrecciati del Toro, dello United e della Chape, e sui loro tifosi”, ha detto Quaregna ai microfoni di Tuttosport. “Ho appena consegnato alle stampe questo libro, che è un atto di libertà. Nel cinema si possono incontrare maggiori costrizioni, per ragioni di tempo, di stile, di spesa e per il tipo di fruizione del pubblico. Un film rappresenta tutto un altro tipo di comunicazione”, ha poi aggiunto.

“Granata rosso e verde”: data e luogo della presentazione

La presentazione del libro è in programma per il 22 maggio alle ore 14:15, presso il Salone del Libro. Precisamente all’interno della Sala Olimpica, Padiglione 1. All’evento saranno presenti anche Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport, ed Eraldo Pecci, ex centrocampista granata che ha collezionato 154 presenze e 16 gol nel Toro.