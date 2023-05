A partire dalle ore 21, come sempre su Grp, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata

Pareggio amaro che compromette, ma non pregiudica del tutto, le possibilità europee del Toro.

Tanti grandi ospiti e leggende granata per commentare l’1-1 tra Toro e Fiorentina. Dallo stadio: Piero Chiambretti, Jimmy Fontana, Serino Rampanti, l’ex presidente del Toro, l’avvocato Gigi Marengo, Guido Barosio. In studio: Natalino Fossati, il giornalista di Toro.it Fabio Gallo, l’opinionista granata Roberto Cavallo, il giornalista di One Football Renato Tubere. E ovviamente le splendide Laura Massobrio, Iole Simona e Anna Martina Vannini. E in collegamento da Tuttosport, Camillo Forte.

Dove vedere Orgoglio Granata in streaming e in TV

“Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, va in onda dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00, su GRP Televisione. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.