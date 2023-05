Alle 21 su Grp nuovo appuntamento con Orgoglio Granata, la trasmissione condotta da Alessandro Costa

Alessandro Costa, i suoi ospiti e Toro.it, proporranno una puntata decisamente vivace stasera, 15 maggio 2023, di “Orgoglio Granata del lunedi”. Dalle ore 21 alle 23. Innanzitutto perché si commenterà la splendida vittoria del Toro a Verona, che permette ai granata di cementare l’ottavo posto in classifica.



E poi ovviamente per gli ospiti e lo staff:

-La leggenda granata Natalino Fossati

-Il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso

-L’avvocato Daniele De Bellis



“Orgoglio Granata” il rotocalco di attualita’, umanita’ ed informazione granata, scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato e coadivato da Laura Massobrio, Iole Margherita Sibona e Anna Martina Vannini, è visibile per i telespettatori piemontesi su GRP, canale 15 del televisore. Mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20