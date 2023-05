Domenica 11 giugno torna l’appuntamento con il Toro Club Leinì e la sua tradizionale grigliata: tanti ospiti per un programma ricco

La fine della stagione avvicina a un importante appuntamento organizzato e promosso dal Toro Club Leinì: la tradizionale grigliata, a cui è invitato il popolo granata. Oltre ad essere un momento di festa e condivisione, è l’occasione perfetta per conoscere le iniziative del Toro Club. Quest’anno, l’appuntamento è per domenica 11 giugno dalle ore 12.00 presso il parco Grande Torino, di fronte alla sede di Via Vittime di Bologna 71, Leinì (TO). Tra gli invitati speciali, lo speaker del Toro Stefano Venneri e l’allenatore dell’U18 Antonino Asta.

Per informazioni e prenotazioni, entro il 2 giugno, contattare Camerano Marco, Candeloro Pino, Capasso Mauro, Crosetto Paolo, Piazzolla Nico.