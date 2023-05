Il 15 luglio, a Pesaro, si terrà il Raduno Granata, organizzato dai Fedelissimi Granata di Pesaro: ecco il programma

Una grande festa attende il popolo granata che, il 15 luglio verrà accolto dalla città di Pesaro in occasione del “Raduno Granata”. Organizzata dai Fedelissimi Granata, questa manifestazione prevede un ricco programma. Si parte dal primo incontro tra le 16.00 e le 17.00, in un turbinio di vessilli granata , al Monumento al Grande Torino, davanti al Palasport, dove verranno letti i nomi degli Invincibili di Superga . Alle ore 18,00 ci si sposta in Piazza Gabriele D’Annunzio (150 metri a sud della Palla di Pomodoro).dove sarà allestito l’“Angolo Granata”, ricco di cimeli leggendari del Museo del Grande Torino di Grugliasco portati dai grandi amici Giampaolo e Alessandro Muliari. Successiva sarà la marcia, con le bandiere granata al vento a ritmo di cori, per arrivare al lungomare di Pesaro, fino al Ristorante dei Bagni Lallo per la cena e il concerto di Valerio Liboni. Tra i presenti, l’ex presidente del Toro, Gigi Marengo, l’Osservatorio Granata di Oscar di Torino con servizio televisivo, Pecci, Bonesso e Barbaresi. L’invito è aperto a tutti gli innamorati di Toro, con maglie, sciarpe e bandiere granata.