Oggi alle ore 19.00 verrà presentato il nuovo libro di Fabrizio Turco: lo streaming sulla pagina Facebook del Toro Club Melfi

Alle 19 di oggi verrà presentato il nuovo libro di Fabrizio Turco “Andrea Belotti, il Gallo”, con la prefazione scritta da Sinisa Mihajlovic, attuale tecnico del Bologna. L’opera racconta le prodezze di colui che è entrato a far parte della storia del Toro. Al suo sesto anno nel club, Belotti, che incarna appieno lo spirito granata, viene definito come “un calciatore generoso che parte da lontano, aiuta la squadra, fatica per due e dà una grande mano al centrocampo e alla difesa. Un bomber che viene dal passato e che segna nel futuro“.

La presentazione avverrà alle 19 in diretta sulla pagina Facebook del Toro Club Melfi. Insieme a Fabrizio Turco, ‘autore del libro, ci sarà Gianluca Tartaglia, presidente del club granata lucano. Interverranno poi alcuni ospiti a sorpresa, per dire al loro sul capitano del Torino.