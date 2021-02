Questa sera va in onda in diretta una nuova puntata di Orgoglio Granata su Grp, canale 13, a partire dalle ore 20.30

Se esistesse una “Coppa della Salvezza”, il Toro l’avrebbe sollevata venerdi sera nel cielo di Cagliari. Giustamente Nicola evita trionfalismi, sostenendo che la vittoria in Sardegna vale 3 punti e non di piu, ma il gol di Bremer è stato il momento piu’ taumaturgico della stagione che attenua mesi di rombo, sottopunta, sconfitte in serie e delusioni per un popolo, quello granata, che ha passato le festività natalizie limitato dal Covid e umiliato dall’ultimo posto del Toro in clasifica. Adesso i granata hanno scavato un solco di 5 punti sul Cagliari terzultimo, e vincendo il “match-ball” di venerdi contro il Sassuolo, potrebbero pianificare di fagocitare presto qualche squadra del gruppone che precede il Toro. Questi i temi dominanti della puntata di “Orgoglio Granata”, che va in onda stasera, 22 febbraio in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. E per chi abita fuori Piemonte in streaming su GRP.it

Tanti ospiti e rubriche per questa nuova puntata

Ospiti di grande livello anche stasera affiancheranno Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Missobrio e Federica Biei: l’ex Presidente del Toro, Avv. Pierluigi Marengo, il vice Direttore di Toro.it Andrea Piva, il giornalista Diego Fornero, che presenterà una splendida iniziativa editoriale legata al Grande Torino. E non mancheranno le consuete rubriche: le pillole di storia di Fabio Milano, stasera dedicata a Luca Marchegiani, i migliori ed i peggiori di Giovanni Goria, il punto di Alessandro Muliari, gli interventi Emilia Boseica, Federica Vecchiarino e Martina Vannini. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti e commentati in diretta