Su Grp nuovo appuntamento con Orgoglio Granata, la trasmissione condotta ogni lunedì sera da Alessandro Costa

Ci sono pareggi e pareggi. Alcuni imbarazzanti, come quella contro la Fiorentina in 11 contro 9. Altri che passano alla storia, come il 3-3 nel derby di 20 anni fa. E come il 3-3 di sabato a Bergamo, quando il Toro sotto di 3 gol, sembrava in balia dell’Atalanta. Ma le partite del Toro di Nicola sono sempre delle corride, e stavolta incornati sono rimasti gli orobici. É vero, la classifica del Toro rimane diffcile; è vero Udinese,Genoa e Spiezia hanno vinto ancora. Ma certe partite possono segnare una svolta, e quella di Bergamo puo’ esserlo state per il Toro. La storica “remuntada” di Bergamo, sarà dunque il principale ma non l’unico tema della puntata di stasera 8 febbraio di “Orgoglio Granata”, che va in onda in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. Ovviamente il rinnovo di Belotti, sempre presente nei dibattiti dei tifosi granata, e tutti gli altri temi dell’attualità granata saranno ampiamente analizzati nella puntata di stasera

Tanti gli ospiti e le rubriche ad Orgoglio Granata

Ospiti di grande livello anche stasera: il presidente del Museo del Toro Domenico Beccaria, l’ex Presidente del Toro Avv. Pierluigi Marengo, il Vicedirettore di Toro.it Andrea Piva

E non mancheranno le consuete rubriche: le pillole di storia di Fabio Milano, i migliori ed i peggiori di Giovanni Goria, il punto di Alessandro Muliari, le statistiche di Massimo Fiandrino, i Dixit di Federica Vecchiarino.

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta da Federica Biei.