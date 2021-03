Su Grp nuovo appuntamento con Orgoglio Granata, la trasmissione condotta ogni lunedì sera da Alessandro Costa

Non perdeva da 2 mesi il Toro: dalla sconfitta in casa del Milan (all’epoca capolista) del 9 gennaio. Stavolta il Toro ha perso contro l’ultima (che veniva da 7 sconfitte di fila) e contro un allenatore, Cosmi, che in Serie A non vinceva da 9 anni. Certamente il Covid, sia per le assenze che per gli allenamenti saltati o condizionati, garantisce tutti gli alibi del mondo. Ma se dopo Cagliari sembrava che la paura guardando la classifica fosse un ricordo, ora invece bisogna ricominciare daccapo a lottare per la salvezza. Questi i temi dominanti della puntata di “Orgoglio Granata”, che va in onda stasera, 8 marzo in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. E per chi abita fuori Piemonte in streaming su GRP.it

Ospiti di grande livello anche stasera affiancheranno Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Missobrio: il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il giornalista Roberto Grossi e lo scrittore Luigi Bonomi. E non mancheranno le consuete rubriche: “Il Toro sul web” di Daniela Casella, le pillole di storia di Fabio Milano, stasera dedicate ad Emiliano Mondonico ed ai Toro vs Inter della storia, i migliori ed i peggiori di Giovanni Goria, il punto di Alessandro Muliari e la tattica di Federica Vecchiarino.

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti e commentati in diretta.

