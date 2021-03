Su Grp nuovo appuntamento con Orgoglio Granata, la trasmissione condotta ogni lunedì sera da Alessandro Costa

Tre vittorie, undici pareggi, undici sconfitte. Davvero mortificante lo score del Toro in questo campionato, ma tra le 11 sconfitte subite, ieri contro l’Inter è stata quella in cui i granata sono usciti dal campo più orgogliosi. Per il modo in cui Il Toro ha difeso per 60 minuti, per come ha reagito dopo il primo gol subito, e per come ha provato a pareggiarla sino alla fine, nonostante molto giocatori ancora a mezzo servizio dopo il Covid. E mercoledi, ospitando il Sassuolo, i granata puntano alla prima vittoria casalinga del campionato ed a fare un grande balzo in classifica. Questi i temi dominanti della puntata di “Orgoglio Granata”, che va in onda stasera, 15 marzo in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. E per chi abita fuori Piemonte in streaming su Grp.it

Tanti ospiti e rubriche questa sera ad Orgoglio Granata

Ospiti di grande livello anche stasera affiancheranno Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Missobrio e Federica Biei: il giornalista Francesco Vittonetto, il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Muliari e alcuni giocatori Leggenda della storia granata in collegamento. E non mancheranno le consuete rubriche: “Il Toro sul web” di Daniela Casella; le pillole di storia di Fabio Milano, stasera dedicata alla sfida tra Toro e Tirol Innsbruck del 1987; i migliori ed i peggiori di Giovanni Goria; la tattica di Federica Vecchiarino.

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti e commentati in diretta