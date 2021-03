L’avvocato Pierluigi Marengo, il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il giornalista Daniele Casella sono gli ospiti della puntata

La sconfitta con la Sampdoria riporta la paura della classifica in casa granata. Toro quartultimo e quindi virtualmente salvo, ma le quintultime Spezia e Benevento salgono a +6 sui granata, e dunque la preziosa vittoria contro il Sassuolo di mercoledi scorso è stata in parte vanficata dai risultati di questo negativo week-end. E soprattutto, il derby del sabato di Pasqua, non sarà importante solo per il prestigio cittadino, ma anche per la classifica. Questi i temi dominanti della puntata di “Orgoglio Granata”, che va in onda stasera, 22 marzo in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. E per chi abita fuori Piemonte in streaming su GRP.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Ospiti di grande livello anche stasera affiancheranno Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Massobrio: l’ex Presidente del Toro, Avv. PIERLUIGI MARENGO, il Direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO, il giornalista e marketing manager DANIELE CASELLA. Non mancheranno le consuete rubriche: le pillole di storia di Fabio MILANO, le pagelle di Giovanni GORIA, la tattica di Federica VECCHIARINO, le stastistiche di MASSIMO FIANDRINO, il punto di ALESSANDRO MULIARI.

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti e commentati in diretta.