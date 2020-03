"Lo sport ai tempi del Coronavirus" in onda alle 18 su Grp: si parla anche di Toro - Toro.it

Alessandro Costa e Roberto Monteriso conducono “Lo sport ai tempi di Coronavirus”: interverrà in diretta anche Marco Ferrante

La serie A si ferma per qualche settimana, durante le quali il Toro si potrà solo allenare senza giocare. Ma si parlerà delle vicende granata, stasera 11 marzo, nella prima puntata de : “Lo sport ai tempi del coronavirus” la trasmissione quotidiana condotta da Alessandro Costa e Roberto Monteriso, in onda su Grp Televisione (canale 114) alle ore 18, e su 13 tv (canale 13) alle ore 22.15. La lunga sosta gioverà o nuocerà al Toro? Longo riuscirà in questa settimane a dare una buona condizione fisica ed una chiara identità tattica al Toro? I granata potranno giocarsi tutte le 13 partite restanti, oppure saranno costretti a giocare i play-out per restare in serie A? Ci saranno (a fine campionato) lo scambio Belotti-Petagna tra Toro e Napoli, e Izzo-Pinamonti tra Toro ed inter? Sarà Scuffet l’erede di Sirigu? E Longo riuscirà a guadagnarsi la riconferma sulla panchina granata? Questo e molto altro stasera a “Lo sport ai tempi del Coronavirus”. Interverrà alla trasmissione anche l’ex bomber granata Marco Ferrante.