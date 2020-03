Puntata speciale di Orgoglio Granata: le interviste ai grandi personaggi del Toro - Toro.it

L’appuntamento con Orgoglio Granata è come sempre alle ore 20.45 su 13 TV: con “Toro Story” si rivive la leggenda granata

In questi giorni, in cui tutti dobbiamo stare forzatamente a casa e prevalentemente davanti al televisore, “ORGOGLIO GRANATA” offre ai tifosi del Toro due serate dalle grandi emozioni. Infatti stasera 15 marzo ore 20.45 su 13 TV (canale 13 del Digitale) sarà proposto “Toro Story”, con le interviste ai grandi personaggi che hanno reso leggendaria la storia granata. Due ore di interviste con Leo Junior, i gloriosi giocatori del Toro anni 60-’70 e poi con i protgonisti delll’epopea del Toro di Radice e Mondonico. Molti contributi sono stati realizzati in collaborazione con Toro.it. “Toro story”, lo speciale di Orgoglio Granata, sarà visibile anche domani 16 marzo su Grp Televisione, canale 114 alle ore 20.45. Non mancate.