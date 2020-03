Torna Orgoglio Granata: stasera uno speciale su Longo e la sua Primavera - Toro.it

L’appuntamento con la nuova puntata di Orgoglio Granata è, come sempre, alle ore 20.45 su 13 TV: in programma uno speciale su Moreno Longo

In questi giorni, in cui tutti dobbiamo stare forzatamente a casa e prevalentemente davanti al televisore, “ORGOGLIO GRANATA” offre ai tifosi del Toro 2 serate dalle grandi emozioni: infatti stasera domenica 22 marzo ore 20.45 su 13 Tv (canale 13 del Digitale) sarà riproposta “la notte dello scudetto Primavera,” ossia la puntata speciale di “Orgoglio Granata”, andata in onda pochi giorni che i ragazzi di Moreno Longo si laurearono Campioni d’Italia Primavera nel 2015 a Chiavari. Dunque immagini e commenti della splendida notte di 5 anni con le interviste a Mister Longo, al Presidente Cairo e l’analisi dei nostri inviati. Una notte di grande amarcord, in attesa di tornare a giocare e vincere. La puntata sarà visibile anche domani 16 marzo su Grp Televisione, canale 114 alle ore 20.45. Non mancate