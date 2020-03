Crisi Toro: se ne parlerà questa sera a Orgoglio Granata - Toro.it

A partire dalle ore 20.45 su 13 TV va in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata: tra gli ospiti ci sono Natalino Fossati e Giuseppe Pallavicini

Febbraio si è chiuso con Napoli- Toro, marzo si apre con “Orgoglio Granata”, per commentare il ritorno in campo dei Longo-boys. Dunque stasera 1.marzo dalle ore 20.45 alle 22.45 sintonizzatevi su 13 TV (canale 13 del Digitale) per seguire la diretta di “Orgoglio Granata speciale Napoli-Toro” condotto da Alessandro Costa con la regia di Gianluca Lamberti. Tema dominante, ovviamente il commento e l’analisi della battaglia del “San Paolo”, in attesa della doppia sfida casalinga del 7 e 11 marzo contro Udinese e Parma.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Tra gli ospiti in studio il Direttore di Toro.it Ivana CROCIFISSO, la Leggenda granata Natalino FOSSATI, il campione d’Italia Toro 1976 Giuseppe PALLAVICINI, il presidente dell’ “Accademia del Calcio” Pietro D’ARIENZO Senza tralasciare le Toro’s Angels: Clelia Scalzotto, Federica Biei, Federica Vecchiarino oltre a Giovanni Goria, Fabio Zanco, Matteo Possamai ed il contributo di Carlo Alberto De Paoli, Giada Salandin ed Angela Bianco. I tifosi granata potranno interagire in trasmissione in diretta, mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88-98, oppure telefonando allo 011-248.96.97. “Orgoglio Granata” andra’ in onda anche lunedi ore 20.45 su GRP Televisione (canale 114 del digitale).