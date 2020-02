Pericolo Coronavirus: anche il Museo del Grande Torino sospende l’attività

In seguito ad un’ordinanza emessa dal Ministero della salute e dalla Regione Piemonte, anche il Museo chiude temporaneamente per il Coronavirus

Anche il Piemonte prosegue con le misure di sicurezza per evitare la divulgazione del Coronavirus. Sono diversi i casi riscontrati nella Regione, che in accordo con il Ministero della Salute, ha optato per la chiusura e la sospensione della attività museali con questa nota: “Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi“. E’ quindi coinvolto anche il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata che, tramite il proprio sito ufficiale hacomunicato la chiusura temporanea al pubblico, fino al 1 marzo.

Chiusura del Museo del Grande Torino: il comunicato

Ecco il comunicato del sito ufficiale:

“In ottemperanza all’ordinanza urgente n.1 emessa dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata comunica che le visite sono sospese e rimarrà chiuso al pubblico fino a domenica 1 marzo 2020 o sino a nuove indicazioni. Le motivazioni dell’ordinanza, a firma del Ministro della Salute Roberto Speranza e del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sono di ordine sanitario e connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ogni aggiornamento relativo all’attività del museo, sarà comunicato tempestivamente sul sito www.museodeltoro.it e sui canali social.”