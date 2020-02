Su 13 TV Orgoglio Granata regolarmente in onda - Toro.it

Come sempre su 13 TV va in onda Orgoglio Granata: appuntamento alle 20.45 per parlare di Toro con Alessandro Costa e i suoi ospiti

Nonostante il rinvio di Torino-Parma, questa sera in prima serata torna “Orgoglio Granata”, come sempre dalle ore 20.45 alle 22.45 su 13 Tv (canale 13 del digitale terrestre). Tra gli ospiti in studio la Leggenda granata NATALINO FOSSATI, il giornalista DIEGO FORNERO, che per anni ha seguito da vicinissimo le gesta del Toro primavera di Longo, il giornalista RENATO TUBERE, grande esperto di mercato e di calcio internazionale. Senza tralasciare le Toro’s Angels: , Clelia Scalzotto, Federica Biei, Martina Anna Vannini, Federica Vecchiarino, oltre a Fabio Zanco, e una folta delegazione di tifosi granata. Saranno commentati tutti i temi dell’intensa settimana granata. I tifosi potranno interagire in trasmissione in diretta, mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88-98, oppure telefonando allo 011-248.96.97.