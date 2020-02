Questa sera Orgoglio Granata speciale Milan-Toro alle 20.45 su GRP - Toro.it

Questa sera una puntata speciale di Orgoglio Granata, dove si commenterà in diretta la partita tra Milan e Toro. Appuntamento alle 20.45 su GRP

Puntata speciale di Orgoglio Granata per questa sera. In programma 135 minuti di diretta per commentare gli importantissimi 90 minuti dei Longo-boys a San Siro, nella sfida con il Milan, per interrompere la scia negativa del Torino. Stasera dunque 17 febbraio, dalle ore 20.45 alle 23.00 sintonizzatevi su GRP TELEVISIONE (canale 114 del Digitale) per seguire “Orgoglio Granata speciale Milan-Toro” con il commento della partita in diretta e il post-partita della sfida del Meazza. Saranno diversi gli ospiti in studio.

Orgoglio Granata: ospiti e contatti

Tra i presenti la Leggenda granata Natalino Fossati, il leader storico degli “Statuto”, autori dei celeberrimi inni granata Oskar, il presidente dell’ “Accademia del Calcio” Pietro D’Arienzo, il “lodista Toro 2005” ed allenatore Uefa C, Alex Carrera. Senza tralasciare le Toro’s Angels: Clelia Scalzotto, Federica Biei, Martina Anna Vannini, Federica Vecchiarino oltre gli altri ospiti che interverranno, Giovanni Goria, Fabio Zanco, e molti altri.

I tifosi granata potranno interagire in trasmissione in diretta, mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88-98, oppure telefonando allo 011-248.96.97.