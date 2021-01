Si è spento Giancarlo Bonetto, ex presidente del Collegio dei Fondatori della Fondazione Filadelfia

Un grave lutto coglie oggi il mondo del Toro. Si è spento Giancarlo Bonetto, ex presidente del Circolo Soci del Torino e anche del Collegio dei Fondatori della Fondazione Filadelfia e grande tifoso, che per tutta la vita ha dedicato passione e impegno ai colori granata. La redazione di Toro.it si stringe commossa attorno alla famiglia e porge sentite condoglianze. Un abbraccio affettuoso va in particolare al figlio Marco, stimato collega di Tuttosport. I funerali si svolgeranno in forma privata.