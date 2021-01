Alle ore 20.30 torna Orgoglio Granata, il programma di Alessandro Costa in onda su Grp: ecco i temi e gli ospiti di questa sera

Discreta la prima. Davide Nicola non ha ancora risolto i problemi del Toro, ma intanto ha già restituito un’anima ai granata che hanno rimontato il doppio svantaggio venerdì scorso a Benevento, e venerdì prossimo inseguono la prima vittoria casalinga contro la Fiorentina. Dunque, la prima di Nicola sarà il tema dominante della puntata odierna di “Orgoglio Granata” che va in onda questa sera, 25 gennaio, in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale terrestre in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30.

Orgoglio Granata, gli ospiti della puntata

Ovviamente ampio spazio al calciomercato, che chiude tra una settimana. Perchè sebbene la doppietta di Zaza a Benevento abbia cambiato le priorità del club granata, qualche acquisto il Toro lo dovrà pur fare E di Nicola, del Toro, del mercato e dei 102 anni di capitan Valentino Mazzola se ne parlerà insieme ai grandi ospiti della puntata: la Leggenda Granata Natalino Fossati, l’ex Presidente del Toro Avv. Pierluigi Marengo e il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso.

Senza dimenticare le nostre rubriche: le consuete pillole di storia di Fabio Milano e i migliori e i peggiori di Giovanni Goria. Ci saranno poi, come di consueto, il punto di Alessandro Muliari e lo zoom di Fabio Zanco accompagnati anche dagli interventi di Emilia Boseica, Federica Vecchiarino e Martina Vannini. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta da Federica Biei.