Questa sera alle ore 20.30 torna Orgoglio Granata, programma presentato da Alessandro Costa: tanti temi ed ospiti in programma

Il “maestro di calcio” non ha insegnato nulla. Giampaolo, con appena 2 vittorie in 18 partite, lascia il Toro penultimo, ad un sol punto dal Crotone ultimo, e con una serie di record negativi imbarazzanti, in primis la mancanza di vittorie casalinghe in tutto il girone di andata. Cairo che per alcuni anni si è dilettato nell’opera di “mangia-allenatori”, nell’ultimo anno ha invece avuto la tendenza a cambiare condottiero quando la barca era già abbondantemente affondata. Vedi esonero di Mazzarri di 1 anno fa, avvenuto solo dopo gli 11 gol a zero subiti da Atalanta e Lecce, e vedi Giampaolo quest’anno. La scorsa estate Longo riuscì nell’epica impresa di salvare il Toro, adesso tocca a Davide Nicola.

Tra i temi di Orgoglio Granata, l’arrivo di Nicola

La salvezza è proprio il lavoro che attende il mister di Luserna San Giovanni, grande cuore granata, sarà il tema dominante della puntata di “Orgoglio Granata” che va in onda stasera, 18 gennaio, in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. Oltre al tema Nicola, si analizzera’ l’indecente partita del Toro contro lo Spezia, e si parlera’ dei possibili acquisti e delle cessioni del calciomercato granata.

Orgoglio Granata, tanti ospiti e rubriche

Ospiti di grande livello anche stasera: la Leggenda Granata Natalino Fossati e il capo-redattore di Toro.it Francesco Vittonetto. Non mancheranno le consuete rubriche: le pillole di storia di Fabio Milano, le pagelle di Giovanni Goria, il punto di Alessandro Muliari, lo zoom di Fabio Zanco, gli interventi Emilia Boseica, Federica Vecchiarino e Martina Vannini. Inoltre saranno celebrati i 70 anni di Zaccarelli con immagini ed interviste di repertorio. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta da Federica Biei.