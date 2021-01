Torna Orgoglio Granata: con Fossati e Marengo si parla del monetaggio del Toro - Toro.it

Su Grp nuovo appuntamento con Orgoglio Granata, la trasmissione condotta ogni lunedì sera da Alessandro Costa

Analizzare la sconfitta di sabato contro il Mllan, presentare Milan-Toro di Coppa Italia in programma domani, ed analizzare tutti i temi dell’attualità granata, calcio-mercato in primis. Questa la triplice “mission” della puntata odierna di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa, “Orgoglio Granata” va in onda stasera, 21 dicembre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Ospiti di grande livello anche stasera: la Leggenda Granata Natalino FOSSATI, l’ex Presidente del Toro, Avv. PIERLUIGI MARENGO, il direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO. E non mancheranno le consuete rubriche: Le pillole di storia di Fabio Milano, I migliori ed i peggiori di Giovanni Goria, Il punto di Alessandro Muliari, Lo zoom di Fabio Zanco, gli interventi Emilia Boseica, Federica Vecchiarino e Martina Vannini.

Orgoglio Granata: i contatti

Inoltre sarà proposta un’intervsta con Walter Schacher, storico bomber del toro anni 80 e match winner dell’ultima vittoria in casa del Milan nel 1985. E lo scrittore e storico Luigi Bonomi, racconta come e quando lo Spezia (avversario sabato del Toro) nel 1944 sconfisse nella finale del “campionato di guerra” il Grande Torino. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta da Federica Biei.