Torna Orgoglio Granata: con Fossati e Liboni si parla della crisi del Toro - Toro.it

Questa sera, a partire delle ore 20.30, su Grp va in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata, il programma di Alessandro Costa

Neanche nella puntata prenatalizia di stasera di “Orgoglio Granata”, si potra’ commentare una vittoria del Toro, che in questi 11 week-end di campionato non ha mai vinto. Unico successo infatti di mercoledi in casa del Genoa. Il pareggio di ieri sera contro il Bologna ha consentito al Toro di lasciare l’ultimo posto ed agganciare il Genoa, ma la crisi granata continua, e Giampolo rischia seriamente di mangiare il panettone lontano da Torino.

Se ne parlerà diffusamente stasera ad “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa. “Orgoglio Granata” va in onda stasera, 21 dicembre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Ospiti di grande livello anche stasera: la Leggenda Granata Natalino FOSSATI, il cantautore degli inni storici del Toro VALERIO LIBONI ed il vice-direttore di Toro.it ANDREA PIVA, oltre a vari personaggi del mondo granata collegati in diretta. E non mancheranno le consuete rubriche: Le pillole di storia di Fabio Milano, il punto di Alessandro Muliari, i Migliori ed i peggiori di Giovanni Goria, l’analisi di Emilia Boseica. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta da Federica Biei.