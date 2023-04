Dopo il pareggio contro il Sassuolo, allenamento a porte aperte oggi pomeriggio per il Torino di Juric al Filadelfia

I granata hanno chiuso la 28^ giornata di Serie A, pareggiando per 1-1 contro il Sassuolo in trasferta. Ora c’è da preparare la partita contro la Roma, in casa, di sabato 8 aprile alle ore 18:30. Niente riposo dunque per il Torino, che oggi si allena al Filadelfia davanti ai propri tifosi. I cancelli sono stati aperti ai tifosi alle 14:45, in vista dell’allenamento pomeridiano della squadra di Ivan Juric. Di seguito la diretta dell’allenamento.

Filadelfia, la diretta

Ore 16:25 Presenti in campo, oltre ai Primavera, Pellegri, Adopo, Vojvoda e Seck

Ore 16:25 Radonjic sta correndo da solo

Ore 16:25 Entrato in campo Ivan Juric

Ore 16:20 Alcuni giocatori sono in palestra

Ore 16:15 Presenti in campo tanti elementi della formazione Primavera

Ore 16:05 I giocatori stanno entrando in campo, scaglionati

Ore 15:50 Presenti sugli spalti circa 200 tifosi (compresi i bambini)

Ore 15:45 I calciatori non sono ancora entrati in campo

Ore 15:00 Nelle gradinate di fronte alla tribuna, presenti i bambini e le bambine della scuola calcio con i genitori

Ore 14:45 I cancelli sono stati aperti ai tifosi