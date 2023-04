Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di restauro del moncone storico: ci vorrano due mesi per il completamento

Nella giornata di ieri, oltre all’allenamento a porte aperte, con circa 200 tifosi presenti compresi i bambini della scuola calcio, sono iniziati i lavori di restauro del moncone storico del Filadelfia. La ditta che svolge i lavori, la Fiammengo Federico srl, si è offerta di fare tutto gratuitamente. Si tratta del moncone storico che si trova in via Filadelfia e ci vorranno due mesi per completare l’opera. I lavori non sono potuti iniziare prima, in quanto era presente il cantiere che si stava occupando della sala mensa. Successivamente c’è l’obiettivo di ristrutturare anche il moncone che si trova in via Spano.