I giocatori e il mister, nell’allenamento a porte aperte di ieri, si sono dedicati ai bambini della scuola calcio presenti sulle gradinate

Giornata piena di emozioni quella di ieri al Filadelfia. La squadra di Ivan Juric infatti, si è allenata nel pomeriggio a porte aperte, davanti a circa 200 tifosi. Nella gradinata di fronte alla tribuna principale, erano presenti i bambini e le bambine della scuola calcio del Torino. Prima dell’inizio dell’allenamento, Ivan Juric ha salutato i bambini sotto la gradinata, che sono impazziti per lui. Una volta terminata la sessione di allenamento, anche i giocatori si sono recati dai bambini, per salutarli e fare autografi. Vojvoda ha anche regalato il suo paio di scarpe ad un bambino. Una giornata che i bambini granata non dimenticheranno in fretta.