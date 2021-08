L’allenamento al Filadelfia del 16 agosto 2021: differenziato per tre, Belotti fa terapie come Kone e Zaza. Torna Bremer

Ivan Juric fa i conti con l’infortunio di Belotti, dopo averne annunciato la permanenza al Torino. Il Gallo è uscito anzitempo dalla sfida contro la Cremonese a causa di una contusione alla caviglia destra e oggi, 16 agosto 2021, ha svolto solo terapie al Filadelfia. così come Kone e Zaza, entrambi alle prese con una contusione al ginocchio. Ansaldi, Baselli e Millico hanno svolto un lavoro differenziato, mentre le buone notizie arrivano in difesa: Gleison Bremer è infatti tornato in gruppo, dopo aver smaltito l’infortunio.