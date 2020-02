LIVE Filadelfia, 1000 tifosi: ovazione per Longo, cori per Asta - Toro.it

Primo allenamento a porte aperte per il nuovo Torino di Moreno Longo: il cortile di nuovo accessibile ai tifosi dopo mesi

I cancelli si apriranno dopo mesi. Ieri Moreno Longo si è insediato al Fila, oggi dirigerà il primo allenamento a porte aperte. C’è curiosità su quella che sarà la reazione dei tifosi dopo l’ennesima sconfitta della squadra granata. La contestazione potrebbe continuare anche sabato al Grande Torino ma nel frattempo il tecnico ha deciso comunque di aprire le porte e tendere una mano ai tifosi, pur riconoscendo già nella prima conferenza stampa che sarà dovere della squadra riconquistare la piazza.

L’allenamento pomeridiano

Ore 16.00 – La squadra si è divisa in due e sta svolgendo una partitella a campo ridotto e ranghi misti: Longo mischia le carte in questo primo allenamento a porte aperte. Presenti anche alcuni Primavera con la squadra, tra cui Ibrahimi e Kouadio.

Ore 15.52 – Continuano gli esercizi di riscaldamento col pallone per i granata, ora divisi in tre gruppetti e impegnati nel torello. Verdi lavora regolarmente con il gruppo, mentre Ansaldi – che era entrato in campo con la squadra – sta ora svolgendo un lavoro differenziato.

Ore 15.50: sono circa un migliaio i tifosi presenti, divisi tra tribuna centrale e laterale, la squadra inizia la seduta dopo essersi riunita intorno allo staff a centrocampo.

Ore 15.40 I giocatori iniziano ad entrare alla spicciolata. Tra loro anche Simone Verdi. Cori per Antonino Asta che fa capolino sul campo principale, vera e propria ovazione per Moreno Longo quando il tecnico esce dagli spogliatoi per prepararsi a dirigere il primo allenamento. Anche Ansaldi tra i giocatori che fanno il torello.

Ore 15.20 Al Filadelfia i cancelli sono già aperti. I tifosi iniziano ad entrare e vanno ad occupare la tribuna del campo principale. Lì si allenerà il Torino di Moreno Longo per la prima volta di fronte al pubblico. Situazione tranquilla al momento: tanti i tifosi già presenti.