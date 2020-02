Toro, buone notizie dal Fila: Rincon in gruppo. Anche Ansaldi con i compagni - Toro.it

L’allenamento al Filadelfia: seduta tecnico-tattica per il Toro di Longo. Ansaldi torna parzialmente a lavorare con i compagni

Buone notizie per Longo e per il Torino che questa mattina si è ritrovato al Filadelfia per una seduta di allenamento in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria (fischio di inizio alle 18 di sabato 8 febbrai al Grande Torino). Il neo-tecnico granata, infatti, ha potuto lavorare anche con Rincon, tornato in gruppo dopo essersi fermato ieri a causa di una leggera sindrome influenzale, mentre trapela ottimismo anche per quanto riguarda Ansaldi che ha svolto una parte del lavoro con i compagni. In generale, i granata hanno svolto una seduta prevalentemente tattica conclusa con una partitella a ranghi misti e tempo ridotto. Al termine dell’allenamento la squadra ha poi pranzato insieme a tutto lo staff tecnico allo stadio Grande Torino.

Belotti e compagni torneranno a riunirsi nella giornata di domani per la consueta seduta di rifinitura della vigilia al termine della quale partiranno per il ritiro prepartita.