Torino, domani la ripresa a porte aperte al Filadelfia

Il Torino riprenderà ad allenarsi domani. Porte aperte dalle ore 15.00 al Filadelfia in vista della sfida con il Milan, in programma per lunedì

Dopo la sconfitta con la Sampdoria, il Toro è pronto a cominciare la preparazione per il match con il Milan, vlido per la 24^ giornata di campionato, che si disputerà lunedì 17 febbraio alle ore 20.45 a San Siro. Il club granata ha comunicato che gli allenamenti riprenderanno domani, con una sessione pomeridiana al Filadelfia a porte aperte. I tifosi potranno quindi assistere all’allenamento dalle ore 15, per far sentire il proprio calore al Torino.