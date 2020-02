Filadelfia, si cambia: porte aperte per rinsaldare il legame coi tifosi - Toro.it

Rivoluzione Longo / Il nuovo tecnico apre i cancelli del Filadelfia. Ma avverte il suo Torino: tocca alla squadra riavvicinare i tifosi

“Sono cresciuto col piazzale aperto, so cosa vuol dire chiacchierare lì fuori di Toro”. Le parole migliori per raccontare il Filadelfia sono sempre quelle di chi quello stadio lo ha vissuto nel quotidiano prima che sparisse per vent’anni di vergogna. Moreno Longo, nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore granata, ha toccato le corde giuste con la grazia di un chitarrista esperto. Ha dato la sua ricetta per un Fila a misura di tifoso senza retorica, ma con semplicità. La chiacchiera, lo scambio di vedute, il confronto rispettoso tra chi la maglia granata la indossa e chi la difende con scelte d’amore: Moreno vuole ripartire da qui, “per quanto possibile”.

Longo: “Filadelfia aperto per più giorni a settimana”

“Sarà aperto per più giorni a settimana, a parte gli ultimi due o tre prima della partita”. E con questo nuovo ritmo si comincerà sin da oggi, dopo il confronto blindato tra squadra, mister e presidente andato in scena nel pomeriggio della prima seduta. A partire dalle 15 i tifosi potranno affollare le tribune.

Ma avvisa la squadra: “Ora tocca anche a voi”

E’ il primo passo per ricucire. Ma non basterà, e non lo pretende nemmeno Longo. “Noi per primi dobbiamo trascinare e alimentare l’entusiasmo”, quello che si è spento progressivamente negli ultimi mesi della gestione Mazzarri. Si comincerà, così, stemperando la tensione, abbattendo le barriere e tendendo la mano a chi fino a ieri era confinato fuori dalla casa del Toro.

Poi la squadra granata dovrà riconquistarsi buona parte della fiducia della piazza, persa per strada non solo per colpe di WM.