Toro, l'allenamento di oggi: ancora a parte tutti gli infortunati - Toro.it

Il Torino ha lavorato oggi in vista della sfida contro il Lecce: ancora fuori dal gruppo gli infortunati Baselli, Edera e Ansaldi, personalizzato per Zaza

Tre giorni all’appuntamento del Torino a Lecce. La squadra granata, reduce dall’eliminazione in Coppa, si è allenata quest’oggi ancora senza gli infortunati. Solo personalizzato per Simone Zaza, di cui si parla anche per il mercato, ancora esercizi atletici per Edera, Baselli e Ansaldi. Quest’ultimo, proprio oggi sui social, ha manifestato la volontà di tornare al più presto in campo: l’argentino è fermo dalla sfida con la Spal dello scorso dicembre.