Toro, l’allenamento di oggi: terapie per Bremer

L’allenamento del Torino di oggi, con la squadra in ritiro, in vista della sfida con il Lecce in programma per domenica alle 18.00

Il Torino prosegue con il ritiro e con la preparazione in vista della trasferta di Lecce, in programma per domenica 2 febbraio alle ore 18.00. Due sessioni di lavoro distinte oggi, che hanno visto i giocatori impegnati ieri sera contro il Milan svolgere una seduta di scarico, mentre tutti gli al lavoro dal punto di vista tecnico. Novità per quanto riguarda il fornte infermeria: si è aggiunto alla lista Bremer, che ha svolto delle terapie dopo l’infortunio di ieri che lo ha costretto a lasciare il campo prematuramente. Ancora a parte Ansaldi, Baselli e Zaza. Domani proseguirà la preparazione in ritiro.