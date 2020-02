Filadelfia, oggi allenamento a porte chiuse

Il programma del 14 febbraio 2020: il Torino di Longo si allenerà a porte chiuse al Filadelfia in vista della sfida contro il Milan di lunedì

Sarà un San Valentino a porte chiuse, per il Torino al Filadelfia. Dopo aver lasciato che i tifosi affollassero le gradinate nella mattinata di ieri, Moreno Longo opta per un pizzico di segretezza in vista della sfida contro il Milan. Quest’oggi – 14 febbraio 2020 – i granata continueranno nella preparazione per il prossimo impegno di campionato, in programma lunedì a San Siro. Ieri sono rientrati pienamente in gruppo anche gli ultimi acciaccati: Baselli, De Silvestri e Zaza. Tutti pronti a dare il loro contributo per il posticipo contro i rossoneri.