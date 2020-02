Torino, novità dal Filadelfia: prosegue la preparazione alla sfida al Milan di lunedì, out Millico per la botta rimediata al bacino nell’ultimo allenamento

Il Torino si è allenato nella mattina di venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino al chiuso del Filadelfia con Longo che ha suddiviso il lavoro dei granata anche in base ai campi: sul principale tutti i giocatori di movimento, sul secondario hanno svolto l’allenamento i portieri con il preparatore Di Sarno. Dopo l’iniziale lavoro in palestra i giocatori hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche in vista del match di lunedì sera a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Non si è allenato invece Vincenzo Millico che ha ricevuto solo cure, out dopo la botta rimediata al bacino nel corso dell’ultimo allenamento. I granata di Longo torneranno ad allenarsi domani mattina al Filadelfia a porte chiuse, per una seduta tattica.