Torino, al Filadelfia allenamento mattutino a porte chiuse - Toro.it

Filadelfia / Il programma del 15 febbraio 2020: il Torino si allenerà in mattinata a porte chiuse. Longo avvicina la trasferta di San Siro

Mattinata al Filadelfia, per il Torino di Moreno Longo. I granata si avvicinano alla sfida contro il Milan, in programma lunedì 17 febbraio nel posticipo di Serie A (ore 20.45) e quest’oggi lavoreranno a porte chiuse per approntare le ultime strategie in vista della trasferta di San Siro. Nella seduta di ieri, Vincenzo Millico ha svolto esclusivamente alcune cure dopo la botta al bacino rimediata giovedì. La sua presenza nei convocati è in dubbio, ma già in giornata potrebbero arrivare novità in tal senso.